Доля продукции АПК в экспорте Беларуси составила около 17%

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доля продукции агропромышленного комплекса в экспорте Беларуси составила порядка 17%. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал Минсельхозпрода.

По информации ведомства, организациями Беларуси в январе - июле 2021 года поставлено на экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на $3,5 млрд, или 109,6% к уровню соответствующего периода 2020 года. Прирост валютной выручки к аналогичному периоду 2020 года составил $309 млн. Внешнеторговое сальдо для Беларуси сложилось положительное в размере $1,1 млрд.

"Структура экспорта формируется с учетом внешнего спроса на рынках сбыта, то есть экспорт отдельных товаров может снижаться при увеличении объемов по другим товарным позициям", - подчеркнули в министерстве.-0-