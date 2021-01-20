Доля расчетов в национальных валютах в торговле между странами ЕАЭС достигла 74%

20 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Доля расчетов в национальных валютах в торговле между странами Евразийского экономического союза достигла 74%. Об этом сообщила сегодня на брифинге помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Ии Малкиной, 28 января ожидается онлайн-презентация доклада Евразийского банка развития об изменении роли национальных валют ЕАЭС в международных расчетах. "Немного спойлеров из доклада. На сегодняшний день доля национальных валют ЕАЭС в обслуживании мировой торговли составляет около 2%, но внутри ЕАЭС достигнуты весомые успехи - уже 74% взаимной торговли осуществляется в национальных валютах. Есть потенциал для дальнейшего роста", - сказала помощник председателя Коллегии ЕЭК.-0-