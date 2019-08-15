Доля собственных доходов местных бюджетов в среднем составляет 77,8%

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В структуре доходов местных бюджетов собственные доходы (налоговые и неналоговые поступления) в среднем составляют 77,8%. Это следует из бюллетеня об исполнении местных бюджетов за I полугодие 2019 года, размещенном на сайте Министерства финансов, сообщает БЕЛТА.

Среди областных городов в лидерах Гродно (98,8% собственных доходов в общей сумме доходов) и Брест (93,8%). Далее идут Витебск (83,4%), Могилев (72,1%) и Гомель (69,7%). В Минске этот показатель 99,2%.

Больше всего районов с долей собственных доходов более 80% в Минской области - это Минский, Дзержинский, Логойский, Борисовский, Смолевичский, Молодечненский, Пуховичский и Солигорский районы.

Обеспечивают самостоятельно более 80% доходов бюджета также Островецкий, Гродненский, Барановичский, Брестский, Жлобинский, Могилевский и Витебский районы.

Наименьшая доля собственных доходов в Кормянском районе (19,6%).

Среди областных бюджетов максимальный уровень расходов у Гомельской области (Br512 млн), минимальный (Br298,4 млн) - у Гродненской. На уровне районных бюджетов максимальный объем расходов у Оршанского района (Br103,5 млн), минимальный (Вr8,7 млн) - у Россонского района.

В первом полугодии бюджеты с профицитом исполнили Минск, Минская, Гомельская, Гродненская и Могилевская области, с дефицитом сложился бюджет Витебской и Брестской областей.-0-