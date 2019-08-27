Доля срочных вкладов в валюте продолжает снижаться - Нацбанк

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси снижается доля срочных вкладов в валюте. Такие данные приводятся в ежеквартальном обследовании по программе "Знай своего клиента" (Know your client) по вкладам физлиц за II квартал 2019 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Национального банка.

"По-прежнему доля сбережений в иностранных валютах в общем объеме срочных банковских вкладов больше, чем в национальной валюте, и составляет 74%. В то же время доля срочных вкладов в иностранных валютах ежеквартально снижается. Так за II квартал 2019 года она снизилась на 1,6 процентного пункта, а за год (с 1 июля 2018 года) - на 3 процентных пункта", - отметили в Нацбанке.

В II квартале продолжился рост доли безотзывных вкладов - 70,2% (на 1 апреля - 67,4%).

Среднестатистическим белорусским вкладчиком можно считать женщину в возрасте старше 55 лет, разметившую в банках Br8,14 тыс. и мужчину в возрасте от 26 до 60 лет с вкладом Br11,28 тыс.

Основными вкладчиками среди физических лиц являются резиденты. На 1 июля они разместили Br17,11 млрд, или 97,9% от общего объема размещенных срочных вкладов.

По информации банков - участников обследования, за II квартал срочные банковские вклады физлиц сократились на Br105 млн, или на 0,6%, и на 1 июля составили Br17,47 млрд.-0-