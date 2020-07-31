Доля срочных вкладов в валюте в II квартале снизилась - Нацбанк

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси доля срочных вкладов в валюте во втором квартале снизилась. Такие данные приводятся в ежеквартальном обследовании Национального банка по программе "Знай своего клиента" (Know your client) по вкладам физлиц, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Нацбанка.

"По-прежнему доля сбережений в иностранных валютах в общем объеме срочных банковских вкладов (депозитов) больше, чем в национальной валюте, и составляет 72,7%. За II квартал 2020 года она сократилась на 2,6 процентного пункта", - уточнили в Нацбанке.

Во втором квартале наблюдалось сокращение доли отзывных вкладов (депозитов), которая составила 33,5% против 35% на 1 апреля 2020 года.

Cреднестатистическим белорусским вкладчиком можно считать женщину в возрасте старше 55 лет, разместившую в банках денежные средства в размере Br9,55 тыс., и мужчину в возрасте от 26 до 60 лет с вкладом Br11,78 тыс.

Основными вкладчиками среди физических лиц являются резиденты. На 1 июля они разместили Br18,45 млрд, или 98% от общего объема размещенных срочных вкладов.-0-