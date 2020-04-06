Доля стран дальнего зарубежья в экспорте БЕЛАЗа за I квартал составила 40%

6 апреля, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Доля стран дальнего зарубежья в экспорте БЕЛАЗа за первый квартал составила 40%, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

По итогам первого квартала продукция ОАО "БЕЛАЗ" поставлена в 19 стран (из них 12 - страны дальнего зарубежья). На внутренний рынок реализовано 13,2%, на экспорт - 86,8%. При этом в Россию - 35,4%, в Армению, Грузию, Казахстан, Узбекистан, Украину - 11,4%.

"Доля стран дальнего зарубежья в отгрузке первых трех месяцев 2020 года составила 40% (плюс 28,3 процентных пункта к уровню первого квартала 2019 года). В сравнении с годовыми значениями этот показатель является максимальным за всю историю предприятия, - отметили в пресс-службе. - Среднемесячная отгрузка (в денежном выражении) в страны дальнего зарубежья в 2020 году также является самой большой за всю историю компании. И если сравнивать со среднемесячными показателями в рекордные для предприятия 2011, 2012 и 2018 годы, рост составляет плюс $0,3 млн, плюс $1,9 млн и плюс $4,9 млн соответственно".

Отгрузка в страны дальнего зарубежья с начала 2020 года выросла в 1,4 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В географии поставок - Болгария (130-тонные карьерные самосвалы), Босния и Герцеговина (45-тонники), Индия (самосвалы грузоподъемностью 136 т), Монголия (спецтехника: бульдозер и поливооросительные машины, 130-тонные самосвалы), Польша (самосвалы грузоподъемностью 30-45 т с двигателем внутреннего сгорания (класс экологичности Stage 5)), Алжир (фронтальные погрузчики БЕЛАЗ-78221).

БЕЛАЗ следит за тенденциями мирового рынка и тщательно продумывает стратегию по продвижению своей продукции и поиску новых клиентов. "В каждом регионе есть особенности. Для конкретного потребителя вырабатывается свой вариант взаимодействия, в котором предусматривается подбор надежных партнеров, имеющих не только устойчивые связи в добывающей отрасли данной страны, но и соответствующие квалифицированные кадры, способные обеспечить эффективную эксплуатацию и сервисное сопровождение техники", - добавили в пресс-службе.

ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Занимает около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Производит самый большой в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 т.-0-