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05 августа 2020, 12:46

Доля стран дальнего зарубежья в экспорте БЕЛАЗа за январь-июль возросла

Фото из архива
Фото из архива

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доля стран дальнего зарубежья в экспорте БЕЛАЗа за январь - июль составила более 41%, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

"Несмотря на сложную ситуацию в мировой горнодобывающей промышленности, в условиях нестабильности рынков карьерной техники БЕЛАЗ в полном объеме выполнил июльский бизнес-план по такому важному показателю, как объем отгрузки готовой продукции, - отметили в пресс-службе. - В период с января по июль завод сделал настоящий прорыв в увеличении сегмента дальнего зарубежья в общем объеме экспортных поставок своей продукции. Доля таких стран по итогам семи месяцев превысила 41% (плюс 33,6 процентного пункта к уровню аналогичного периода прошлого года). Это максимальный показатель за всю историю развития предприятия в сравнении с годовыми значениями".

Столь серьезно диверсифицировать экспортные поставки с начала года БЕЛАЗу удалось благодаря продажам продукции в 14 стран дальнего зарубежья - Индию, Монголию, Алжир, Польшу, Болгарию, Боснию и Герцеговину и другие. Всего же техника поставлялась за первые семь месяцев текущего года в 21 государство мира. При этом на внутренний рынок реализовано более 11% продукции, на экспорт - около 89%, из них в Россию - 34,2%, в другие страны ближнего зарубежья - 13,3%.

Как рассказали в пресс-службе, сейчас прорабатываются поставки техники до конца 2020 года горнодобывающим предприятиям Узбекистана, Казахстана, Украины, Армении. Постепенно оживает и стратегический для БЕЛАЗа российский рынок. Запланирована отгрузка техники в Индонезию, Сербию, Индию, Алжир, Монголию, ЮАР, Боснию и Герцеговину и другие. Таким образом, с учетом ожидаемого объема экспорта доля стран дальнего зарубежья может приблизится к 45% в общем объеме отгрузки.

ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Занимает около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Производит самый крупный в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 т.-0-

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