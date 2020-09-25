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25 сентября 2020, 13:48

Доля сырого молока в продажах сельхозпродукции через БУТБ в январе-августе превысила 12%

Фото из архива
Фото из архива

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доля сырого молока в продажах сельхозпродукции через БУТБ в январе-августе 2020 года превысила 12%, сообщили БЕЛТА пресс-службе ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа".

За восемь месяцев текущего года через БУТБ реализована 81 тыс. т сырого коровьего молока на Br73,6 млн. Таким образом, доля этой продукции в общем объеме продаж сельхозтоваров на биржевых торгах достигла 12,2%, притом что в 2019 году этот показатель был равен 1,6%.

"Столь значительное расширение доли сырого молока в товарообороте секции сельхозпродукции обусловлено активным развитием этого направления в течение года. Так, по сравнению с январем-августом 2019-го сумма сделок с сырым молоком выросла в 39 раз, в то время как в натуральном выражении продажи увеличились в 35 раз", - пояснили в пресс-службе.

"Положительная динамика обеспечена в первую очередь благодаря молокопроизводителям, которые стали выставлять на биржевые торги практически все имеющиеся у них излишки молочного сырья. На фоне расширения круга постоянных покупателей это привело к существенному росту объемов реализации, причем как в годовом исчислении, так и месяц к месяцу. Например, если в июле этого года сумма сделок составила Br12,1 млн, то в августе - уже Br16,5 млн. Такой тренд характерен для всего текущего года", - отметили в БУТБ.-0-

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