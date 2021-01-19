19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Долю общественного электротранспорта в Беларуси к 2025 году хотят увеличить до 30%. Проект комплексной программы развития электротранспорта на 2021-2025 годы рассматривается на заседании Президиума Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня никого не нужно убеждать в том, что развитие электротранспорта - это современная тенденция, от которой нельзя уйти, она входит в нашу жизнь. Для нашей страны это актуально еще и в силу ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС", - сказал премьер-министр Роман Головченко.

Проект программы развития электротранспорта разработала Национальная академия наук вместе с другими заинтересованными. По словам главы правительства, проект программы "рождался непросто", до сих пор имеются разногласия.

В первую очередь они связаны с позицией облисполкомов по закупке электротранспорта, который будет создан по программе, для обновления подвижного состава городского общественного транспорта. Вопросы есть и у Министерства жилищно-коммунального хозяйства насчет утилизации отработавших аккумуляторных батарей.

"Необходимо выработать и принять системные решения по развитию всей сферы электротранспорта по наиболее востребованным направлениям его развития. Программа должны быть действительно комплексной - от научных исследований и разработок до стимулирующих мер по производству, приобретению и эксплуатации электротранспорта. То есть она должна быть "сквозной" и затрагивать фактически все сферы, так или иначе связанные с электротранспортом", - поручил Роман Головченко.-0-

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