1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 1 апреля подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Курс доллара вырос на Br0,0097 и составляет Br2,1382 за $1 (на торгах 29 марта - Br2,1285 за $1).
Евро подорожал на Br0,0138 до Br2,4027 за 1 евро (29 марта - Br2,3889 за 1 евро).
Курс российского рубля снизился на Br0,0184 до Br3,2687 за 100 российских рублей (29 марта - Br3,2871 за 100 российских рублей).-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3889 BYN
|2.398 BYN
|2.404 BYN
|USD
|2.1285 BYN
|2.135 BYN
|2.139 BYN
|RUB
|3.2871 BYN
|3.265 BYN
|3.275 BYN