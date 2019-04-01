1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 1 апреля подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Курс доллара вырос на Br0,0097 и составляет Br2,1382 за $1 (на торгах 29 марта - Br2,1285 за $1).

Евро подорожал на Br0,0138 до Br2,4027 за 1 евро (29 марта - Br2,3889 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0184 до Br3,2687 за 100 российских рублей (29 марта - Br3,2871 за 100 российских рублей).-0-

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