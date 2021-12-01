Фото из архива
Новости темы " Ситуация на валютном рынке"
1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 1 декабря подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подешевел на Br0,0061 - до Br2,5397 за $1.
Евро стал дешевле на Br0,0131 - его курс составил Br2,8732 за 1 евро.
Курс российского рубля вырос на Br0,0362 и составил Br3,4356 за 100 российских рублей.-0-
Смотрите лучшие курсы валют в обменных пунктах