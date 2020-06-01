1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 1 июня подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подешевел на Br0,0092 до Br2,4008 за $1 (29 мая - Br2,41 за $1).

Курс евро снизился на Br0,0036 до Br2,6736 за 1 евро (29 мая - Br2,6772 за 1 евро).

Российский рубль подорожал на Br0,0396 до Br3,4492 за 100 российских рублей (29 мая - Br3,4096 за 100 российских рублей).-0-

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