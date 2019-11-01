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Новости темы "Ситуация на валютном рынке"
1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 1 ноября подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар стал дороже на Br0,0022 и стоит Br2,0539 за $1 (на торгах 31 октября - Br2,0517 за $1).
Евро подорожал на Br0,0018 до Br2,2916 за 1 евро (31 октября - Br2,2898 за 1 евро).
Курс российского рубля снизился на Br0,0051 и составляет Br3,2094 за 100 российских рублей (31 октября -Br3,2145).-0-