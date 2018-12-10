10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 10 декабря подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дешевле на Br0,0116 и составляет Br2,1213 (7 декабря - Br2,1329 за $1).

Евро подешевел на Br0,0018 до Br2,4235 (7 декабря - Br2,4253 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0146 до Br3,204 за 100 российских рублей (7 декабря - Br3,1894 за 100 российских рублей).-0-

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