10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 10 ноября подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подешевел на Br0,0083, до Br2,435 за $1.

Евро стал дешевле на Br0,017 - его курс составил Br2,8177 за 1 евро.

Курс российского рубля вырос на Br0,0165 и составил Br3,4472 за 100 российских рублей.-0-

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