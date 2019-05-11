11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 11 мая подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подешевел на Br0,0042 до Br2,0969 за $1 (на торгах 10 мая - Br2,1011 за $1).

Евро подешевел на Br0,0011 до Br2,3576 за 1 евро (на торгах 10 мая - Br2,3587 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0008 и составляет Br3,2248 за 100 российских рублей (10 мая - Br3,224 за 100 российских рублей).-0-

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