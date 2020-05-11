11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 11 мая подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подешевел на Br0,0063 до Br2,4352 за $1 (8 мая - Br2,4415 за $1).

Курс евро снизился на Br0,0062 до Br2,6365 за 1 евро (8 мая - Br2,6427 за 1 евро).

Российский рубль подорожал на Br0,0061 до Br3,311 за 100 российских рублей (8 мая - Br3,3049 за 100 российских рублей).-0-

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