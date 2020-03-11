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Новости темы "Ситуация на валютном рынке"
11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 11 марта подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подешевел на Br0,0067 до Br2,3141 за $1 (на торгах 10 марта - Br2,3208 за $1).
Курс евро снизился на Br0,0141 до Br2,6214 за 1 евро (10 марта - Br2,6355 за 1 евро).
Российский рубль подорожал на Br0,0155 и стоит Br3,2363 за 100 российских рублей (10 марта - Br3,2208 за 100 российских рублей).-0-