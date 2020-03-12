12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 12 марта подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подорожал на Br0,0333 до Br2,3474 за $1 (на торгах 11 марта - Br2,3141 за $1).

Курс евро вырос на Br0,0257 до Br2,6471 за 1 евро (11 марта - Br2,6214 за 1 евро).

Российский рубль подешевел на Br0,0707 и стоит Br3,1656 за 100 российских рублей (11 марта - Br3,2363 за 100 российских рублей).-0-

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