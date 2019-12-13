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Новости темы "Ситуация на валютном рынке"
13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 13 декабря подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подешевел на Br0,0083 до Br2,1008 за $1 (12 декабря - Br2,1091 за $1).
Евро стал дешевле на Br0,0011 и стоит Br2,347 за 1 евро (12 декабря - Br2,3481 за 1 евро).
Курс российского рубля вырос на Br0,0227 и составляет Br3,3592 за 100 российских рублей (12 декабря - Br3,3365).-0-