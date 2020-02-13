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Новости темы "Ситуация на валютном рынке"
13 февраля, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 13 февраля подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар вырос сегодня на Br0,0082 до Br2,2001 за $1 (на торгах 12 февраля - Br2,1919 за $1).
Евро подорожал на Br0,0008 и стоит Br2,3931 за 1 евро (12 февраля - Br2,3923 за 1 евро).
Курс российского рубля снизился на Br0,0196 и составляет Br3,4604 за 100 российских рублей (12 февраля - Br3,48).-0-