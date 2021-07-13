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Новости темы " Ситуация на валютном рынке"
13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 13 июля подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подешевел на Br0,0041, до Br2,5663 за $1.
Евро стал дешевле на Br0,0099 - его курс составил Br3,0422 за 1 евро.
Курс российского рубля вырос на Br0,0213 и составил Br3,4669 за 100 российских рублей.-0-
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