13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 13 июня подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар сегодня подешевел на Br0,0018, его курс составил Br2,0704 за $1 (на торгах 12 июня - Br2,0722 за $1).

Евро снизился на Br0,0098 до Br2,3391 за 1 евро (12 июня - Br2,3489 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0024 и составляет Br3,2046 за 100 российских рублей (12 июня - Br3,2022 за 100 российских рублей).-0-

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