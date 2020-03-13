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Новости темы "Ситуация на валютном рынке"
13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 13 марта подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подешевел на Br0,0072 до Br2,3402 за $1 (на торгах 12 марта - Br2,3474 за $1).
Курс евро снизился на Br0,0323 до Br2,6148 за 1 евро (12 марта - Br2,6471 за 1 евро).
Российский рубль подорожал на Br0,0302 и стоит Br3,1656 за 100 российских рублей (12 марта - Br3,1958 за 100 российских рублей).-0-