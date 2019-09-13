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Новости темы "Ситуация на валютном рынке"
13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 13 сентября подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар сегодня подешевел на Br0,0238, его курс составляет Br2,0511 за $1 (на торгах 12 сентября - Br2,0749 за $1).
Евро стал дешевле на Br0,0089 и стоит Br2,2768 за 1 евро (12 сентября - Br2,2857 за 1 евро).
Курс российского рубля вырос на Br0,0042 до Br3,1859 за 100 российских рублей (12 сентября - Br3,1817).-0-