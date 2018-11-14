14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 14 ноября подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дороже на Br0,0023 и составляет Br2,1472 (13 ноября - Br2,1449 за $1).

Евро подорожал на Br0,0148 до Br2,425 (13 ноября - Br2,4102 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,007 до Br3,162 за 100 российских рублей (13 ноября - Br3,169 за 100 российских рублей).-0-

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