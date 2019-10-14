14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 14 октября подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Курс доллара вырос на Br0,0014 до Br2,0519 за $1 (на торгах 11 октября - Br2,0505 за $1).

Евро подорожал на Br0,0019 и стоит Br2,2609 за 1 евро (11 октября - Br2,259 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0064 и составляет Br3,1872 за 100 российских рублей (11 октября - Br3,1936).-0-

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