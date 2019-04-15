15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 15 апреля подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Курс доллара снизился сегодня на Br0,0088 и составляет Br2,1043 за $1 (на торгах 12 апреля - Br2,1131 за $1).
Евро подешевел на Br0,0024 до Br2,3815 за 1 евро (12 апреля - Br2,3839 за 1 евро).
Курс российского рубля повысился на Br0,0016 до Br3,275 за 100 российских рублей (12 апреля - Br3,2734 за 100 российских рублей).-0-
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