15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 15 июля подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар сегодня подешевел на Br0,0032 до Br2,031 за $1 (на торгах 12 июля - Br2,0342 за $1).
Евро стал дешевле на Br0,0006 и составил Br2,291 за 1 евро (12 июля - Br2,2916 за 1 евро).
Курс российского рубля вырос на 0,0071 до Br3,234 за 100 российских рублей (12 июля - Br3,2269).-0-
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