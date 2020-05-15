15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 15 мая подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подешевел на Br0,005 до Br2,4462 за $1 (14 мая - Br2,4512 за $1).

Курс евро снизился на Br0,0044 до Br2,6442 за 1 евро (14 мая - Br2,6486 за 1 евро).

Российский рубль подорожал на Br0,0205 до Br3,3402 за 100 российских рублей (14 мая - Br3,3197 за 100 российских рублей).-0-

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