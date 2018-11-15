15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 15 ноября подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар стал дешевле на Br0,025 и составляет Br2,1222 (14 ноября - Br2,1472 за $1).
Евро подешевел на Br0,0205 до Br2,4045 (14 ноября - Br2,425 за 1 евро).
Курс российского рубля возрос на Br0,0247 до Br3,1867 за 100 российских рублей (14 ноября - Br3,162 за 100 российских рублей).-0-
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