Фото из архива
Новости темы "Ситуация на валютном рынке"
15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 15 ноября подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар стал дешевле на Br0,0074 и стоит Br2,0478 за $1 (на торгах 14 ноября - Br2,0552 за $1).
Евро подешевел на Br0,0042 до Br2,2576 за 1 евро (14 ноября - Br2,2618 за 1 евро).
Курс российского рубля вырос на Br0,005 и составляет Br3,2063 за 100 российских рублей (14 ноября - Br3,2013).-0-