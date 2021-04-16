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Новости темы " Ситуация на валютном рынке"
16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 16 апреля подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подешевел на Br0,0156, до Br2,5965 за $1.
Евро стал дешевле на Br0,0178, его курс составил Br3,1082 за 1 евро.
Курс российского рубля вырос на Br0,0344 и составил Br3,4363 за 100 российских рублей.-0-
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