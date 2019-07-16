16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 16 июля подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар сегодня подешевел на Br0,0001 до Br2,0309 за $1 (на торгах 15 июля - Br2,031 за $1).
Евро стал дешевле на Br0,0063 и составил Br2,2847 за 1 евро (15 июля - Br2,291 за 1 евро).
Курс российского рубля вырос на 0,0007 до Br3,2347 за 100 российских рублей (15 июля - Br3,234).-0-
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