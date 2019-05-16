16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 16 мая подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подешевел на Br0,0041 до Br2,0889 за $1 (на торгах 15 мая - Br2,093 за $1).

Евро подешевел на Br0,0042 до Br2,3417 за 1 евро (на торгах 15 мая - Br2,3459 за 1 евро).

Курс российского рубля стал выше на Br0,0081 и составляет Br3,2378 за 100 российских рублей (15 мая - Br3,2297 за 100 российских рублей).-0-

Выгодные курсы обмена валют