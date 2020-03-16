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16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 16 марта подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подорожал на Br0,0234 до Br2,3636 за $1 (на торгах 13 марта - Br2,3402 за $1).
Курс евро вырос на Br0,0243 до Br2,6391 за 1 евро (13 марта - Br2,6148 за 1 евро).
Российский рубль подешевел на Br0,0264 и стоит Br3,1694 за 100 российских рублей (13 марта - Br3,1958 за 100 российских рублей).-0-