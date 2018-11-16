16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 16 ноября подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дешевле на Br0,012 и составляет Br2,1102 (15 ноября - Br2,1222 за $1).

Евро подешевел на Br0,0095 до Br2,395 (15 ноября - Br2,4045 за 1 евро).

Курс российского рубля возрос на Br0,0106 до Br3,1973 за 100 российских рублей (15 ноября - Br3,1867 за 100 российских рублей).-0-

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