16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 16 сентября подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар сегодня подешевел на Br0,0073, его курс составляет Br2,0438 за $1 (на торгах 13 сентября - Br2,0511 за $1).

Евро стал дешевле на Br0,0142 и стоит Br2,2626 за 1 евро (13 сентября - Br2,2768 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0131 до Br3,199 за 100 российских рублей (13 сентября - Br3,1859).-0-

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