17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 17 апреля подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подешевел на Br0,0137 до Br2,445 за $1 (16 апреля - Br2,4587 за $1).

Курс евро снизился на Br0,0253 до Br2,6489 за 1 евро (16 апреля - Br2,6742 за 1 евро).

Российский рубль стал дороже на Br0,0127 и стоит Br3,3049 за 100 российских рублей (16 апреля - Br3,2922 за 100 российских рублей).-0-

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