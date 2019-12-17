Доллар и евро на торгах 17 декабря подешевели, российский рубль подорожал

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Новости темы "Ситуация на валютном рынке"
17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский рубль на торгах 17 декабря подорожал, евро и доллар подешевели. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подешевел на Br0,0014 до Br2,1037 за $1 (16 декабря - Br2,1051 за $1).
Евро стал дешевле на Br0,0027 и стоит Br2,344 за 1 евро (16 декабря - Br2,3467 за 1 евро).
Курс российского рубля повысился на Br0,0081 и составляет Br3,3629 за 100 российских рублей (16 декабря - Br3,3548).-0-