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Новости темы "Ситуация на валютном рынке"
17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 17 февраля подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подешевел на Br0,0042 до Br2,1944 за $1 (на торгах 14 февраля - Br2,1986 за $1).
Евро стал дешевле на Br0,0052 и стоит Br2,3778 за 1 евро (14 февраля - Br2,383 за 1 евро).
Курс российского рубля вырос на Br0,0019 и составляет Br3,467 за 100 российских рублей (14 февраля - Br3,4651 за 100 российских рублей).-0-