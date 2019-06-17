17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 17 июня подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар сегодня подешевел на Br0,0035, его курс составил Br2,062 за $1 (на торгах 14 июня - Br2,0655 за $1).

Евро снизился на Br0,0188 до Br2,3119 за 1 евро (14 июня - Br2,3307 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0008 и составляет Br3,2085 за 100 российских рублей (14 июня - Br3,2077 за 100 российских рублей).-0-

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