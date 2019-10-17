17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 17 октября подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Курс доллара снизился на Br0,01 до Br2,04 за $1 (на торгах 16 октября - Br2,05 за $1).

Евро подешевел на Br0,0006 и стоит Br2,2613 за 1 евро (16 октября - Br2,2619 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0043 и составляет Br3,1885 за 100 российских рублей (16 октября - Br3,1842).-0-

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