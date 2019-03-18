18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 18 марта подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Курс доллара снизился на Br0,014 и составляет Br2,1138 за $1 (на торгах 15 марта - Br2,1278 за $1).
Евро подешевел на Br0,0104 до Br2,3985 за 1 евро (15 марта - Br2,4089 за 1 евро).
Курс российского рубля вырос на Br0,0159 до Br3,2705 за 100 российских рублей (15 марта - Br3,2546 за 100 российских рублей).-0-
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