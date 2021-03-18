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Новости темы " Ситуация на валютном рынке"
18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 18 марта подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подорожал на Br0,0031, до Br2,6002 за $1.
Евро стал дороже на Br0,0186, его курс составил Br3,1082 за 1 евро.
Курс российского рубля снизился на Br0,0226 и составил Br3,5309 за 100 российских рублей.-0-
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