18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 18 сентября подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Курс доллара сегодня вырос на Br0,0074 до Br2,058 за $1 (на торгах 17 сентября - Br2,0506 за $1).

Евро стал дороже на Br0,0167 и стоит Br2,275 за 1 евро (17 сентября - Br2,2583 за 1 евро).

Российский рубль подешевел на Br0,0051, его курс составляет Br3,1945 за 100 российских рублей (17 сентября - Br3,1996).-0-

Смотрите лучшие курсы валют в обменных пунктах