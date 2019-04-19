19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 19 апреля подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Курс доллара сегодня снизился на Br0,0007 и составляет Br2,095 за $1 (на торгах 18 апреля - Br2,0957 за $1).

Евро подешевел на Br0,0073 до Br2,3557 за 1 евро (18 апреля - Br2,363 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0048 до Br3,2765 за 100 российских рублей (18 апреля - Br3,2717 за 100 российских рублей).-0-