19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 19 марта подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Курс доллара снизился на Br0,0074 и составляет Br2,1064 за $1 (на торгах 18 марта - Br2,1138 за $1).
Евро подешевел на Br0,0082 до Br2,3903 за 1 евро (18 марта - Br2,3985 за 1 евро).
Курс российского рубля вырос на Br0,0063 до Br3,2768 за 100 российских рублей (18 марта - Br3,2705 за 100 российских рублей).-0-
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