2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 2 декабря подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дороже на Br0,0019 и стоит Br2,1105 за $1 (на торгах 29 ноября - Br2,1086 за $1).

Евро подорожал на Br0,0044 до Br2,3251 за 1 евро (29 ноября - Br2,3207 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,014 и составляет Br3,2767 за 100 российских рублей (29 ноября - Br3,2907).-0-

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