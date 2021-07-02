Фото из архива
Новости темы " Ситуация на валютном рынке"
2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 2 июля подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подорожал на Br0,0106, до Br2,5426 за $1.
Евро стал дороже на Br0,0071 - его курс составил Br3,0073 за 1 евро.
Курс российского рубля снизился на Br0,019 и составил Br3,4546 за 100 российских рублей.-0-
Смотрите лучшие курсы валют в обменных пунктах